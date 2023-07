Honderden kilo’s cocaïne in beslag genomen

Rond kwart over acht krijgt de politie een melding van een verdachte situatie in een loods op de Wulpweg in Zeewolde. Meerdere agenten gaan ter plaatse en ontdekken pakketten met verdovende middelen. Een 54-jarige man uit Eemnes, een 36-jarige man uit Moldavië en een 17-jarige jongen uit Almere worden daarbij aangehouden. De politie heeft honderden kilo’s drugs in beslag genomen en doet onderzoek.

Blijf melden

Drugshandel en ondermijning tegengaan kan de overheid en de politie niet alleen. We hebben uw ogen en oren nodig. Ziet u bijvoorbeeld één van deze signalen?

Personen die ergens rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers.

Een auto waar mensen steeds iets ‘afhalen’.

Veel aanloop bij een woning of pand, ook op gekke tijden.

Meld deze dan bij politie of uw wijkagent. Dit kan door te bellen naar 0900-8844. Of via onderstaand tipformulier. Ook kunt u anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.