Twee aanhoudingen na bedreiging met op vuurwapen gelijkend voorwerp

Rond 20.00 uur kreeg de politie een melding dat er zou zijn geschoten in een winkelcentrum aan de Ster Bastion. Al snel bleek het niet te gaan om een schietpartij, maar om een bedreiging waarbij een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en een stuk gereedschap zouden zijn gebruikt. Twee verdachten bedreigden een 17-jarige jongen uit de gemeente Velsen, waarna zij er op een scooter vandoor gingen. Uiteindelijk zijn deze 17-jarige jongen uit Amsterdam en 16-jarige jongen uit Haarlem aangehouden aan het Zijkanaal C in Spaarndam.

Na een zoekslag is geen op een vuurwapen gelijkend voorwerp gevonden. Wel is het gereedschap waarmee het slachtoffer werd bedreigd aangetroffen en in beslag genomen. De verdachten zijn overgebracht naar het bureau. Zij zitten nog vast. De politie doet verder onderzoek naar het incident.

Het slachtoffer maakt het naar omstandigheden goed, maar is natuurlijk erg geschrokken.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar deze bedreiging en komt graag in contact met getuigen. Mogelijk waren er ten tijde van de bedreiging meerdere getuigen aanwezig in en rondom het winkelcentrum. Heeft u iets gezien, gehoord of heeft u beelden van het incident? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844 of vul het tipformulier in. Vergeet hierbij niet het zaaknummer (2023150046) te vermelden. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000.

