Bestelbus beschadigd door vuurwerk; politie zoekt getuigen

De bus raakte die avond tussen 23:30 uur en middernacht flink beschadigd door de klap van het zware vuurwerk. Getuigen zagen twee jongens op een scooter wegrijden in de richting van de Uniceflaan. Ze droegen geen helm, droegen donkere kleding en reden op een donkere retroscooter. De rechercheurs die het incident onderzoeken spreken graag meer getuigen en zijn op zoek naar beelden. Heeft u informatie of beelden en heeft u nog niet met de politie gesproken? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden en kan ook anoniem.