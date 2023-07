Dief babyvoeding loopt tegen de lamp

Surveillerende agenten zagen de man rijden en hadden gezien dat hij geen autogordel droeg. Toen ze hem daarvoor wilden bekeuren, zagen ze dat de man zijn aandacht niet bij het rijden had en nogal slingerde. Op de Brouwersdam konden ze hem laten stoppen en controleren. In zijn auto lag een grote hoeveelheid pakken babyvoeding. De babyvoeding bleek onder andere afkomstig uit winkels in Scharendijke en Den Osse. De man is aangehouden op verdenking van heling /winkeldiefstal en in de cel gezet.