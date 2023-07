Man aangehouden op verdenking van beroving en mishandeling

De man zou de vrouw eerst op straat hebben aangesproken en lastiggevallen. Toen zij de politie belde, probeerde de man haar telefoon af te pakken. Ook zou hij geprobeerd hebben haar tas af te pakken. De vrouw kwam daarbij ten val en raakte gewond. Omstanders schoten haar te hulp en wisten de man in bedwang te houden tot de politie ter plaatse was. Agenten hebben de man meegenomen naar het politiebureau en voor onderzoek en verhoor in de cel gezet.