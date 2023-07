Politie zoekt getuigen straatroof

Het slachtoffer was uit geweest in het centrum van Middelburg en liep zondagochtend tussen 03.30 uur en 04.00 uur in de Schuttershofstraat. Daar werd hij aangesproken door twee jongens, die mogelijk deel uit maakten van een groter groepje jongelui. Eén van de jongens sloeg het slachtoffer. Ook werd hij beroofd van zijn geld. Daarna liep het groepje jongelui weg.

Politie zoekt getuigen

De politie is een onderzoek gestart en komt graag in contact met mensen die die nacht in het centrum van Middelburg iets verdachts hebben gezien. Misschien heeft u het groepje jongelui zien staan of lopen en kunt u hier meer over vertellen? Wellicht hebben ze u ook aangesproken? Of heeft u het incident gezien? Beschikt u over camerabeelden? In alle gevallen komt de politie graag met u in contact. Wij zijn te bereiken via 0900-8844. U kunt aangeven dat u over zaak 2023-177188 belt.