Verdachte (17) aangehouden voor explosie Den Bosch

In de nacht van 2 op 3 december 2022 werd een explosief tot ontploffing gebracht bij een huis aan de Zirkoon. De knal was in de Bossche wijk de Hambaken goed te horen en veroorzaakte grote schade aan de woning. In zowel Bureau Brabant als Opsporing Verzocht hadden we aandacht voor deze zaak. Ook de recherche in Den Bosch deed er alles aan om de verdachte op te sporen en met succes.

De verdachte zit vast voor verder onderzoek. Hij werd vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en in bewaring gegaan voor 14 dagen.