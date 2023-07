Verdachte steekincident aangehouden

Rond 13.25 uur kreeg de politie een melding van ruzie in de woning aan de Lourdesstraat. In de woning trof zij het gewonde slachtoffer aan. Ook de verdachte was nog in het pand en kon worden aangehouden. Zij is voor nader verhoor ingesloten. Uit onderzoek is gebleken dat het gaat om een incident in de relationele sfeer.