Meerdere aanhoudingen op heterdaad na ladingdiefstallen

De aangehouden verdachten in Rotterdam maakten gebruik van een vrachtwagen en personenauto met valse kentekenplaten. Met de vrachtwagen namen de verdachten vanaf een distributiecentrum een trailer met kostbare lading weg. Ook zijn diverse andere containers en trailers opengeslepen en opengesneden. Waarschijnlijk was men op zoek naar kostbare lading. Kort nadat de vrachtwagen met een gestolen trailer wegreden van het distributiecentrum konden twee mannen op heterdaad worden aangehouden. De derde man, die op de uitkeek stond, is even later ook aangehouden.

Agenten van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid kregen de vrachtwagen in het vizier, nadat die al eerder bij een ladingdiefstal op 14 juni 2023 op het industrieterrein te Moerdijk betrokken is geweest. Daar is onder gelijke omstandigheden ’s nachts een zeecontainer met kostbare lading ontvreemd. Naar deze diefstal doet de Zeehavenpolitie Zeeland-West-Brabant onderzoek. Daarbij wordt gekeken of de verschillende diefstallen verband met elkaar houden.

Brandstofdiefstal

In de nacht van woensdag 12 op donderdag 13 juli 2023 konden op de verzorgingsplaats Mastpolder langs de A58 twee brandstofdieven worden aangehouden. Agenten van de Dienst Infrastructuur hadden aanwijzingen dat de gebruikte vrachtwagen eerder bij brandstof- en ladingdiefstallen is gebruikt. De agenten zagen hoe de twee met slangen een brandstoftank van een geparkeerde vrachtwagen leegpompten. Hierop zijn de mannen op heterdaad aangehouden. Het vermoeden bestaat dat meerdere vrachtwagenchauffeurs slachtoffer zijn geworden en vanochtend met een lege brandstoftank stonden. Het onderzoek is op dit moment volop bezig. Er wordt daarbij ook gekeken naar het scenario dat deze verdachten en de verdachten van de ladingdiefstal in Rotterdam mogelijk samenwerkten.

Forse reeks

Na een forse reeks van ladingdiefstallen in het zuiden van Nederland eind vorig jaar en begin van dit jaar maakt Dienst Infrastructuur zich in volle breedte sterk voor de aanpak van ladingdiefstallen. Er wordt ingezet op het voorkomen van ladingdiefstallen, op heterdaadsituaties en er wordt projectmatig (effectgericht) gewerkt op zogenoemde ‘sleutelfiguren’ binnen dadergroepen. Hierin werken we samen met de regionale politie-eenheden, het Openbaar Ministerie en private partners.

Mobiel banditisme

De term mobiel banditisme wordt gebruikt voor (inter)nationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming, zakkenrollerij, brandstofdiefstal en autodiefstal en -inbraak. De politie probeert onder andere deze mobiele bendes in kaart te brengen en aan te pakken.