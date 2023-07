Politie zoekt overvaller Albert Heijn Utrecht

Gelet op de impact van de overval op het personeel en de aanwezige klanten doet de politie er alles aan de verdachte zo snel mogelijk aan te houden. Het gaat om een jongen, vermoedelijk tussen de 16 en 20 jaar oud. Hij droeg een zwarte hoodie en had een zwart met witte bandana voor zijn gezicht. Verder droeg hij een donkere trainingsbroek met een brede witte bies en zwart met witte sportschoenen.

Heeft u de jongen gezien of kent u de jongen neem dan contact op met de politie via 0900/8844 of via Meld Misdaad Anoniem.