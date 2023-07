Drietal aangehouden voor diefstal camper

De camper werd afgelopen dinsdag in Zandvoort gestolen. Na politieonderzoek werd de Duitse camper aangetroffen in een loods. Drie mannen in de loods, in de leeftijd van 26 tot 30 jaar uit West-Friesland, zijn aangehouden en zitten in beperking.

De politie Noord-Holland doet al langere tijd onderzoek naar diefstallen van campers in Noord-Holland. Zo werden er in 2022 en 2023 ook al diverse verdachten opgepakt.