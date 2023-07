Man aangehouden na spoor van graffiti door Zandvoort

Agenten betrapten de man op heterdaad bij een flatgebouw aan de Van Lennepweg. De 'tag' die de man had gespoten is na rondgang van agenten op verschillende plekken in het dorp aangetroffen. De 'tag' in de kleur wit, rood of blauw zat onder andere op afvalbakken, muren van schuren, woningen, flatgebouwen, verkeersborden, een bushokje, een geparkeerd voertuig en een puincontainer.



Het is onbekend of al deze 'tags' in één nacht zijn gespoten. De politie doet onderzoek. Mensen met schade of andere informatie kunnen contact opnemen met 0900-8844. De man zit vast voor verhoor.



2023151154