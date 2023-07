Overval - Beatrixplein - Purmerend

Eén persoon kwam de zaak binnen en bedreigde het aanwezige personeel. De overvaller ging er vervolgens vandoor met een onbekend geldbedrag. De dader ging weg in de richting van het centrum van Purmerend, onder de tunnel van het station door. Ondanks een zoekactie in de omgeving is de verdachte niet meer gevonden. De politie zoekt getuigen. Mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844.



2023151094