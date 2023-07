16-jarige jongen aangehouden voor explosie Damlaan Schiedam

Die zondagavond rond 19.00 uur hoorden bewoners een hard knal en was er op de tweede verdieping van de flat aan de Damlaan behoorlijke schade aan een voordeur. De bewoners waren enorm geschrokken. De politie was er snel en startte een onderzoek. Ambulancepersoneel controleerden de bewoners, die gelukkig niets mankeerden.



Beelden

In het onderzoek zijn er ook beelden veiliggesteld. Op een van de beelden was een verdachte te zien. Hij was waarschijnlijk minderjarig, daarom is hij eerst geblurd getoond om hem de gelegenheid te geven zich te melden. Na twee dagen waren er nog geen tips binnengekomen. Daarom is de verdachte vrijdag herkenbaar getoond. De ouders van de jongen herkenden hem en belden de politie. Zaterdagochtend meldde de jongen zich op het politiebureau en is aangehouden. Hij zal zich voor de rechtbank moeten verantwoorden.