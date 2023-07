Juwelier in Rotterdam overvallen, politie zoekt getuigen en beelden

De twee mannen drongen rond 16.30 uur de zaak binnen en bedreigden het personeel met een vuurwapen. De overvallers gingen er met sieraden vandoor.

Bivakmutsen

De overvallers waren twee 50+-mannen, één lichtgetint en één met een lichte huidskleur. Eén droeg een spijkerbroek en zwarte bovenkleding, de ander een zwarte broek en jas. Beiden hadden bivakmutsen op. Mogelijk hadden ze een tas bij zich.|



Bel de politie

Help ons deze zaak op te lossen. Heb je de overval zien gebeuren of heb je de daders ervoor of erna gezien? Bel de politie op 0900-8844. Ook beelden van de mannen zijn uiteraard welkom. Blijf je liever anoniem: bel 0800-7000.