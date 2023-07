Agressieve winkeldief trapt en bespuugt medewerker

De man pakt rond 17.50 uur in een supermarkt in de Stationspassage een broodje en blik bier uit het schap. Hij loopt zonder te betalen de winkel uit. Een medewerker gaat achter de man aan. Op het perron spreekt hij de dief aan. De man duwt zijn fiets tegen de winkelmedewerker aan. Vervolgens bespuugt hij het slachtoffer en trapt hem. De man is er op zijn fiets vandoor gegaan. Agenten hebben hem op de Spoorlaan aangehouden. Hij zit vast voor verhoor.