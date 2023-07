Krantenbezorger beroofd van auto

Iets gezien?

De politie doet verder onderzoek naar de beroving. Is u rond het tijdstip van de beroving iets verdachts opgevallen in de omgeving van het tankstation? Of heeft u in de omgeving van de Zwijnsbergenstraat de grijze Opel Mokka gezien? Bel dan met ons via 0900 8844 of reageer via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.