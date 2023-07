Politie onderzoekt overlijden vrouw in woning in Kaatsheuvel

Meerdere hulpdiensten gingen rond 12.30 uur naar de woning na een melding van een reanimatie. Ook een traumahelikopter is opgeroepen. In de woning treffen de hulpdiensten de vrouw aan. Medische hulpverlening heeft niet meer mogen baten. De politie doet verder onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden. Een man is aangehouden. Het rechercheteam gaat na of hij betrokkenheid heeft bij het overlijden.

UPDATE 15-07 18.15 uur: Tot nu heeft het onderzoek nog niet geleid tot het vaststellen van de doodsoorzaak. Na het weekend wordt sectie verricht op het lichaam. Op dit moment is het voor het onderzoek niet langer nodig om de man die gisteren is aangehouden, langer vast te houden. Hij is in vrijheid gesteld. Het rechercheteam zet het onderzoek voort.