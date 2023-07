Politie ontdekt drugslaboratorium en houdt twee personen aan

Vessem - De politie trof vrijdag 14 juli 2023 in een loods aan de Kuilenhurk in Vessem een laboratorium aan voor de productie van synthetische drugs. In de loods zijn twee mannen aangehouden van 29 en 62 jaar oud uit de omgeving Waalwijk en Loon op Zand.