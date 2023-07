Politie lost waarschuwingsschoten bij achtervolging

Zaterdag 15 juli rond middernacht kreeg de politie een melding binnen van een beroving aan de Dr Kuyperlaan in Schiedam. Hierbij zou er ook een vuurwapen zijn gebruikt. Het slachtoffer raakte lichtgewond en is behandeld aan zijn verwondingen. Aan de hand van zijn signalement en kenmerken van het voertuig, werd de auto een paar uur later op de Slinge herkend door agenten van het Team Parate Eenheid. Er ontstond een achtervolging waarbij de verdachten in de auto meerdere keren stoptekens van de agenten negeerden. Toen de auto tot stilstand kwam in de omgeving van de Groene Hilledijk hebben agenten een Benaderingtechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV)uitgevoerd. Omdat de verdachten nog steeds weigerden mee te werken en probeerden te vluchten, is er een waarschuwingsschot gelost. De verdachten vluchtten echter weg met de auto en hebben hierbij een politievoertuig geraakt en beschadigd.

Na opnieuw een achtervolging kwam het voertuig tot stilstand bij de Langenhorst waar vervolgens opnieuw meerdere waarschuwingsschoten zijn gelost toen drie verdachten nu te voet verder probeerden te vluchten. Uiteindelijk zijn al de vier verdachten aangehouden. Het gaat om een 43-jarige man uit Rotterdam, een 42-jarige man met onbekende woonplaats, een 46-jarige man uit Rotterdam en een 33-jarige man uit Rotterdam. Een vuurwapen is in beslag genomen. Het onderzoek naar dit incident is in volle gang.