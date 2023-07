Agressieve klant slaat winkelmedewerker

De man had rond 20.30 uur een fles sterke drank gekocht in een supermarkt aan de Streuvelslaan. Niet veel later komt hij weer in de winkel en wil nogmaals een fles drank kopen. De supermarktmedewerker geeft aan dat hij de alcohol nu niet meer mag verkopen omdat de man naar sterke drank ruikt en vermoedelijk dronken is. De man weigert te vertrekken en houdt de fles vast. Winkelmedewerkers proberen hem te kalmeren en willen voorkomen dat de man met de fles drank de supermarkt verlaat. De man gooit de drankfles op de grond en slaat een van de winkelbediendes tegen zijn gezicht. Gewaarschuwde agenten komen en gaan in gesprek met de man. Zij proberen hem rustig te krijgen. De man weigert de fles drank te betalen. Hij geeft een agent een duw. De man wordt aangehouden voor mishandeling en vernieling. Tijdens de rit in de politiebus naar het cellencomplex verzet de verdachte zich. Hij is verbaal agressief en bespuugt een agent. Hij is ingesloten en wordt vandaag verhoord.