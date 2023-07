Arrestatie na plaatsen handgranaat in Purmerend

Op 15 juli rond 19.05 uur kreeg de politie melding van een verdacht voorwerp dat bevestigd was aan het hek van het festivalterrein in het Leeghwaterpark. Het bleek te gaan om een handgranaat. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse en kon het explosief veiligstellen en verwijderen.

Na onderzoek kon een 26-jarige verdachte diezelfde nacht worden aangehouden in zijn woning. Wat het motief was om de handgranaat te plaatsen wordt onderzocht.

Getuigen en informatie

De politie kan hulp van het publiek gebruiken. Heeft u informatie over dit incident of mogelijk beeldmateriaal, meld u dan via 0900-8844, via onderstaand tipformulier, of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

2023151936