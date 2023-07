Dodelijk steekincident in Gees: verdachte aangehouden

Rond 23:35 uur kregen wij de melding van het steekincident aan De Kamp. Hierbij raakte een 40-jarige man zeer ernstig gewond. Verschillende hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team, kwamen met spoed ter plaatse. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar hulpverlening mocht helaas niet meer baten. De man is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.

Verdachte aangehouden

Agenten hebben direct een 29-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dit dodelijke steekincident. Zowel verdachte als slachtoffer verbleven in een woning aan De Kamp in Gees. Wat er precies is gebeurd en wat de rol is geweest van de aangehouden man wordt onderzocht. De verdachte en eventuele getuigen worden vandaag verder verhoord en op de plaats van het incident wordt nog sporenonderzoek verricht. Heeft u informatie of bent u getuige geweest van dit steekincident en heeft u de politie nog niet gesproken? Neem dan direct contact met ons op. Dit kan door te bellen met 0900-8844. U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken. Anoniem uw informatie delen kan via 0800-7000.