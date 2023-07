Slachtoffer steekincident meldt zich in ziekenhuis

We kregen rond 23:30 uur een melding vanuit een ziekenhuis dat er eerder die avond een steekincident zou hebben plaatsgevonden aan de Turfsingel in Groningen. Dat zou rond 21:30 uur zijn gebeurd. Het slachtoffer is daarna zelf met verwondingen naar het ziekenhuis gegaan. Daar is de politie gebeld. Het slachtoffer is een 22-jarige man uit Assen.

Onderzoek loopt

Het onderzoek naar de melding en de toedracht van de verwondingen loopt. Er is zondagavond op de Turfsingel sporenonderzoek verricht. Het onderzoek gaat vandaag volop door. Er is nog geen verdachte aangehouden. Daarnaast kan het zijn dat er nog getuigen zijn van het incident aan de Turfsingel, die we nog niet hebben kunnen spreken. Of dat er omwonenden zijn, die iets hebben gezien of gehoord van het steekincident. Heeft u camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera, waarop verdachten te zien zijn? Heeft u tips, beelden of andere informatie die belangrijk kan zijn voor ons onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken. Vermeld dan zaaksnummer 2023187760.