Twee aanhoudingen na steekincident Zaagmuldersweg

We kregen rond 17:45 uur de melding van een steekincident in de omgeving van de Zaagmuldersweg. Een minderjarige jongen uit Groningen raakte hierbij ernstig gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Al snel werd duidelijk dat twee verdachten er op de fiets vandoor waren gegaan. Door een duidelijk signalement en een snelle zoekactie door agenten konden binnen korte tijd twee verdachten worden aangehouden. Het gaat om een 18-jarige jongeman uit Groningen en een minderjarige jongen uit Ten Boer. Zij zitten nog vast en worden verhoord over wat er is gebeurd. De politie doet onderzoek om duidelijk te krijgen wat de toedracht is geweest van het steekincident en wat daaraan vooraf is gegaan. Heeft u nog informatie die u nog niet met de politie heeft gedeeld? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 0900-8844 of anoniem door te bellen met 0800-7000.