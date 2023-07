Twee aanhoudingen voor handel in verdovende middelen

Maandagochtend heeft de Dienst Speciale Interventies (DSI) in Meppel een 34-jarige man aangehouden. De aanhouding vond plaats in een woning aan de Linthorst Homanstraat. Een 30-jarige man uit Meppel werd door de ondersteuningsgroep (OG) aangehouden aan de Ryge in Nijeveen. Beide verdachten zijn aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit, de handel in verdovende middelen en witwassen. De mannen zijn ingesloten voor verhoor.

Drugsindustrie oorzaak van zware criminaliteit

Er gaan op jaarbasis in Nederland vele miljarden euro’s om in de criminele drugsindustrie. Drugsproductie- en handel is vaak de oorzaak van ondermijning in Nederland. Ondermijnende criminaliteit bestaat uit veel soorten criminaliteit en activiteiten die daarmee samenhangen. Illegale inkomsten uit drugsactiviteiten worden in de legale economie witgewassen. Het effect is dat bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken. Dit ondermijnt en bedreigt onze samenleving en rechtsstaat. Deze ondermijning heeft allerlei zware criminaliteit tot gevolg. Denk aan witwassen, corruptie, bedreiging en geweld. Criminelen ondermijnen het gezag van overheid en opsporingsdiensten en vervagen normen en waarden bij legale partijen. Hierdoor verslechtert ook de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt. Daarom pakken politie en het Openbaar Ministerie de betrokken criminele netwerken hard aan.

Meerdere doorzoekingen

Direct na de aanhoudingen zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Meerdere goederen zijn in beslag genomen. Het politieonderzoek gaat volop door en de aangehouden verdachten zullen worden verhoord.