Drie personen aangehouden na achtervolging A12

Den Haag - De politie heeft, na een achtervolging over de A12 en over een fietspad in Ypenburg, een 34-jarige man uit Duitsland aangehouden. Vrijdagavond rond 21.30 uur begon een achtervolging op de A12 welke eindigde op de Westvlietweg in Den Haag. De twee bijrijders zijn aangehouden voor Wet ID. De politie heeft de auto in beslag genomen voor verder onderzoek.