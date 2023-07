Verdachte aangehouden voor dodelijk steekincident Leiden

Dat dodelijke steekincident vond plaats in een pand aan de Oude Rijn in Leiden. Rond 09.25 uur kwam een man het pand binnen en stak om nog onduidelijke redenen drie slachtoffers neer. Na het incident is de dader gevlucht. Agenten hebben direct hulp verleend aan de slachtoffers en de politie is een grootschalig opsporingsonderzoek gestart. Een van de slachtoffers, een 66-jarige man, overleed aan zijn verwondingen. De twee andere slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Beide slachtoffers zijn buiten levensgevaar.

Het onderzoek leidde nog dezelfde dag rond 15:00 uur tot de aanhouding van een 39-jarige man uit Leiden. Nadat de politie deze verdachte aan hield ging het opsporingsonderzoek onverminderd door. Een onderdeel van dat onderzoek is het uitzoeken van de rol van de aangehouden verdachte bij het incident. De aanhouding en inverzekeringstelling van de op vrijdag aangehouden man is vandaag getoetst door de Rechter-Commissaris en is als rechtmatig beoordeeld.

De politie is sinds vrijdagochtend onafgebroken bezig geweest met het onderzoek naar en het opsporen van de dader van het incident. De voortgang van het onderzoek leidde maandag tot de aanhouding van een 38-jarige man uit Leiden. De man is overgebracht naar een politiebureau voor verhoor en zit in volledige beperkingen, het onderzoek is nog in volle gang.