Politie koopt nieuwe waterwerpers

De waterwerpers worden geleverd door Ziegler Brandweertechniek. Vanwege de productietijd van ongeveer 15 tot 21 maanden is de verwachting dat het eerste voertuig in het najaar van 2024 wordt geleverd en het zesde voertuig in het voorjaar van 2025. Tot die tijd kan de politie, zoals nu, volgens afspraak gebruik blijven maken van waterwerpers uit Duitsland en België. Daarnaast wordt onderzocht of er twee extra waterwerpers uit het buitenland beschikbaar zijn om de productietijd van de nieuwe waterwerpers te overbruggen.