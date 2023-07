Politiemensen niet verantwoordelijk voor dood arrestant

Donderdag 18 augustus om 20.15 uur controleerden agenten de bestuurder van een auto op de Bornsche Beeklaan in Borne. De bestuurder bleek onder invloed van drugs, zo bleek uit de speekseltest. De man werd aangehouden en zou worden overgebracht naar het arrestantencomplex voor een bloedproef. Tijdens het vervoer naar het arrestantencomplex werd de man onwel, waarop direct eerste hulp is verleend. Een ambulance werd onmiddellijk opgeroepen en de man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Negatieve framing filmpje

Hester: “De hele situatie was op dat moment al heftig en dan blijkt later ook nog dat het moment dat de verdachte uit de dienstauto wordt gehaald is gefilmd. Dit filmpje ging viral en werd in de (sociale) media zeer negatief in de richting van de betrokken collega’s geframed. Gelukkig is nu uit onderzoek onomstotelijk vast komen te staan dat er geen sprake is geweest van het toepassen van onnodig geweld. Justitie geef in haar persbericht ook aan dat ‘alle handelingen pasten binnen het verlenen van eerste hulp’ en die duidelijkheid geeft rust en is goed nieuws voor de collega's en voor het hele team!”

Impact op collega’s

De betrokken collega’s, de nabestaanden en de advocaat van de overleden man zijn op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het onderzoek. “We willen nu ook aan de media laten weten wat zo’n heftig incident ook met de betrokken collega’s en ons team heeft gedaan. Zij gaan naar het werk om de samenleving veiliger te maken en om mensen te helpen. Als je vervolgens zo’n incident meemaakt en je moet daarna ook nog zo lang wachten op zekerheid of je wel of niet wordt vervolgd, dat gaat je niet in de koude kleren zitten” aldus Hester Scholten.

Mensenwerk en duidelijkheid

Politiewerk is mensenwerk. De politie heeft elke dag te maken met allerlei mensen in allerlei situaties. Geen situatie is hetzelfde. Het optreden van de politie is altijd afhankelijk van de gegeven context en de mensen die bij de situatie betrokken zijn. Bestaat er twijfel over het optreden van agenten bij zo’n heftig incident, dan is het van groot belang dat onafhankelijk onderzoek wordt gedaan door de Rijksrecherche. Hester wil tot slot meegeven: “We hopen dat ook bij de nabestaanden van de 37-jarige man, nu de conclusies en zijn doodsoorzaak duidelijkheid is, rust zal geven. De opluchting van onze collega’s staat natuurlijk in de schaduw van het grote verdriet van zijn familie. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn nabestaanden en dierbaren.”