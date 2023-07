Politie zoekt getuigen van bedreiging en mishandeling Hilversummer

Het slachtoffer reed dinsdagavond rond 20.15 uur op zijn elektrische bromfiets op de oude Weg over Anna’s hoeve vanuit Hilversum in de richting van Baarn. Hij hoorde achter hem een crossmotor aan komen rijden. Toen de crossmotor de Hilversummer inhaalde, gaf de bestuurder extra gas waardoor stenen en steenslag van het wegdek opspatte. Daarna reed er een scooter langs die de Hilversummer sneed en voor zijn bromfiets tot stilstand kwam. Dit was ter hoogte van de parkeerplaats bij het Hilversumse Wasmeer.

Bedreigd en mishandeld

De Hilversummer wilde de scooterrijder aanspreken maar werd direct uitgescholden. De bestuurder van de crossmotor kwam er ook bij en bedreigde de Hilversummer. Ook werd kreeg de Hilversummer een paar trappen en werd zijn bromfiets omver getrapt. Daarna werd meerdere malen geprobeerd met de crossmotor in te rijden op de Hilversummer. Daarbij raakte de Hilversummer gewond aan zijn borst en been.

De Hilversummer wist op zijn bromfiets te springen en weg te komen en reed in de richting van Hilversum. In de omgeving van de voetbalkooi aan Anthony Fokkerweg werd de Hilversummer door de motorcrossrijder en scooterrijder ingehaald en geïntimideerd. De Hilversummer wist uiteindelijk weg te komen.

Getuigen gezocht

We zijn op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van de incidenten. Heb je iets gezien van dit conflict, op de Weg over Anna’s Hoeve of bij de voetbalkooi aan de Anthony Fokkerweg, neem dan contact op. Van de vermoedelijke daders is het volgende signalement bekend:

Dader 1

reed op een crossmotor van het merk Yamaha, type YZ450F, blauw van kleur, met veel stickers, op crossbanden met grote noppen, zonder kenteken of verlichting

droeg een pothelm met open gezicht.

had een rond, niet zo'n groot hoofd met een opvallend zwart puntbaardje

ongeveer 20 jaar oud

slank postuur

licht getinte huid

Dader 2:

reed op een zwarte scooter

droeg een pothelm met open gezicht

lichte huid, met vlekken of puisten

ongeveer 20 jaar oud

ongeveer 1,80 meter lang

Laat het ons weten

Dit kan via: