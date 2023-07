Man beschoten in Nieuw-Vennep

Het slachtoffer, 25 jaar uit Nieuw-Vennep, sprong in het water om aan zijn belager te ontkomen. Toen de man uit het water kwam werd hij aangereden door de verdachte. De man belandde opnieuw in het water. Het voertuig ging er vandoor en reed zich even verderop klem op het fietspad. De verdachte heeft de auto achter gelaten en is er vandoor gegaan.

Het is nog volstrekt onduidelijk wat de reden van het schietincident is. De politie komt graag in contact met getuigen. Mensen met informatie en/of camerabeelden kunnen contact opnemen met 0900-8844. Beelden kunnen verstuurd worden via www.politie.nl/upload.

2023153501