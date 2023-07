Politie zoekt jongen betrokken bij aanrijding Diemerpolderweg

Amsterdam - De politie is op zoek naar een jongen die op een elektrische fiets in aanrijding kwam met een andere minderjarige fietser op de Diemerpolderweg op dinsdagmiddag 20 juni. De jongen is na de aanrijding doorgereden, het slachtoffer heeft flink letsel opgelopen.