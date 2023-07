Vrouw bedreigd met mes: getuigen gezocht

De 26-jarige vrouw parkeerde rond 23.20 uur haar auto in de Tristanstraat. Toen zij uitstapte, stond een onbekende man voor haar en die bedreigde haar met een mes. Vervolgens ging hij ervandoor in de richting van de Graaf Florisweg en daarna sloeg hij de Wethouder Venteweg in. Sindsdien ontbreekt van de man ieder spoor.



Signalement verdachte

Man van rond de 30 jaar oud en circa 1.75 meter lang;

Licht getinte huisdkleur;

Hij droeg een zwarte jas met een grijze capuchon

Iets gezien of gehoord?

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of M 0800-7000.