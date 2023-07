Getuigen gezocht overval eetgelegenheid Ooltgensplaathof

De overvaller bedreigde de medewerkers rond middennacht met een mes. Met een kassalade rent hij weg naar een tweede man die buiten stond. Ze gaan er vandoor op een scooter en fiets. Agenten hebben meteen een onderzoek ingesteld. Er zijn camerabeelden veiliggesteld en er is een mes op straat gevonden en inbeslaggenomen.



Getuigen gezocht

Van één verdachte weten we op dit moment dat hij licht getint is en donker haar heeft. Hij is ongeveer 1.70 meter lang en heeft een mager postuur. Hij droeg vermoedelijk een (donker) groen vest en grijze trainingsbroek. De politie hoopt dat iemand rond middennacht iets heeft gezien. Heeft u informatie of beelden? Neem dan contact op met de politie eenheid Rotterdam, via telefoonnummer 0800-6070 of via meld Misdaad Anoniem, via telefoonnummer 0800-7000.