Politie Dordrecht in actie na grap over vuurwapen

De man had kort daarvoor aan een personeelslid van een winkel aan het Achterom gezegd dat hij een doorgeladen vuurwapen bij zich had. De winkelmedewerker belde daarop de politie die direct op de melding afkwam.

Agenten troffen de man in zijn scootmobiel in een nabijgelegen supermarkt aan en hielden hem in de gaten. Toen de man eenmaal veilig buiten was, riepen ze hem aan. Toen hij daar niet naar behoren op reageerde, waren de agenten genoodzaakt hun vuurwapen te trekken. De man liet zich daarop wel benaderen. Al snel bleek dat de hij geen vuurwapen bij zich had; hij gaf aan dat zijn eerdere uitspraak “een grap” was geweest.

De man heeft een goed gesprek, een winkelverbod én een bekeuring voor het verstoren van de openbare orde gekregen.