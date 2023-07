Man verwondt ambulanceverpleegkundige

De 47-jarige ambulancemedewerker was die maandagavond samen met agenten naar een woning in Gorinchem-Oost gegaan. Familieleden van de bewoner maakten zich namelijk zorgen om het welzijn van de bewoner en hadden alarm geslagen. De bewoner wilde de deur voor niemand opendoen of zelfs maar in gesprek gaan. Toen de ambulancemedewerker een ladder opklom om via een geopend raam poolshoogte te nemen, gaf de bewoner hem plots vanuit het raam een harde klap op zijn hand. De ambulanceverpleegkundige viel bijna van de ladder, maar wist veilig naar beneden te komen. Mogelijk heeft hij zijn vinger gebroken.



Bedreigingen

De bewoner liep naar zijn woonkamer en nam afwisselend een mes, een stalen pijp en een honkbalknuppel in zijn hand. Ook uitte hij bedreigingen. Door een deur te forceren konden agenten uiteindelijk toch de woning binnenkomen en de bewoner aanhouden. Bij hem werd ook nog een kruisboog aangetroffen. De man zit vast.