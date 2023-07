Twee explosies in Rotterdam, politie zoekt getuigen

Foto: Nieuws op Beeld



Bewoners en omwonenden aan de Wolphaertsbocht werden rond 03.40 uur opgeschrikt door een harde knal bij een van de toegangsdeuren van het complex en een daaropvolgende brand. De brandweer had de brand snel geblust, maar de schade is aanzienlijk.

Beukelsweg

Een kwartier na de ontploffing op de Wolphaertsbocht was het raak op de Beukelsweg in Rotterdam, waar de ruit van een café door een explosie werd vernield. Ook nu waren agenten er snel bij, maar waren de vogel(s) al gevlogen. Bij deze explosie ontstond geen brand en raakte niemand gewond.



Onderzoek

De politie is dezelfde nacht nog buurtonderzoeken gestart en is op zoek gegaan naar getuigen en camerabeelden. Dat laatste geldt nog steeds: wie de veroorzakers van deze explosies heeft gezien of beelden heeft, wordt dringend gevraagd contact met de politie te leggen. Dat kan via 0900-8844 of via onderstaande mogelijkheden. Wie liever anoniem blijft belt naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.