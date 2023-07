Drie woningen doorzocht in onderzoek naar drugshandel en witwassen

Bij de actie kreeg de politie van Zeeland-West-Brabant ondersteuning van het landelijke politieteam Bijzondere Zoekingen en twee specialistische zoekploegen van Defensie. Er werd met name gezocht naar contant geld.



Exclu

De eerste arrestaties in dit onderzoek vonden plaats op vrijdag 3 februari jl. in het kader van de actiedag rond het oprollen van klanten van de criminele telefoondienst Exclu. Bij de operatie in West-Brabant werd onder meer tijdens de doorzoeking van een boerderij in de buurt van Steenbergen een geheime opslag van 1700 kilo ketamine ontdekt met een straatwaarde van een kleine 40 miljoen euro. Daarnaast is er die dag in diverse woningen een grote hoeveel contant geld gevonden. Het gaat om enkele miljoenen.

Voortvluchtige verdachten

De politie zoekt in het kader van dit onderzoek nog actief naar vier voortvluchtige verdachten. Er wordt rekening mee gehouden dat enkele gezochten in het buitenland verblijven.