Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding

Agenten zagen rond 23.15 uur de desbetreffende persoon in zijn auto rijden over de Julianalaan. Omdat de bestuurder mogelijk in het bezit zou zijn van een vuurwapen, werd er besloten om een BenaderingsTechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV-methode) toe te passen. Deze methode wordt ingezet als er een vermoeden is dat een verdachte een wapen bij zich draagt. De procedure om gevaarlijke verdachten, die in een auto zit, aan te kunnen houden op een veilige manier bestaat al lang. De verdachte wordt met korte en duidelijke bevelen uit de auto ‘gepraat’ en zo aangehouden. Omdat de verdachte niet aan de bevelen voldeed, loste de politie een waarschuwingsschot. Vervolgens werd de man aangehouden. Er werd geen wapen bij de man aangetroffen. Hij zit vast voor verder onderzoek.