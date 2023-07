Grote drugsvangst op boten aan Maaspromenade

Hennep, hasj en joints

Door de politie zijn op de beide boten in totaal meer dan 20 kilo hennep, 45 kilo hasj en duizenden joints aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen of de aangetroffen verdovende middelen in verband kunnen worden gebracht met de beide coffeeshops aan de Maaspromenade die ook op een boot gevestigd zijn. Alle drugs zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. Een 33-jarige verdachte uit Maastricht is aangehouden voor de Opiumwet. De politie doet verder onderzoek.

Voorraad

De exploitant mag maximaal 5 gram cannabisproducten per dag aan een zelfde klant verkopen. Van de verkoop dient een registratie te worden bijgehouden, waarin de hoeveelheid verkochte cannabisproducten vermeld dient te worden. In de coffeeshop mag niet meer dan 500 gram cannabisproducten handelsvoorraad aanwezig zijn.