Twee aanhoudingen voor stalking, bedreiging en opruiing via Telegramgroepen

Ernstige bedreigingen en beledigingen op Telegram

In een digitaal onderzoek naar de Telegramgroepen, wist de politie onder andere deze personen te identificeren. Dat leidde op dinsdag 18 juli tot de aanhouding van twee mannen: een 26-jarige man uit Deurne en een 39-jarige man uit Venlo. In de actiefste Telegramgroep (genaamd het ‘Looijkartel’), dat ooit zo’n 7000 leden telde, werden duizenden berichten gedeeld waarbij personen werden bedreigd en beledigd, er opgeroepen werd tot geweld, of om (tegen betaling) eigendommen te vernietigen. In hoeverre de verdachten zelf ook opruiende berichten plaatsten, wordt nader onderzocht. De politie doet verder onderzoek naar de leden van de groepen en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. De twee verdachten zitten momenteel vast in beperkingen, hun apparaten zijn in beslag genomen.

Onacceptabel

De politie vindt de berichten in de groepen een kwalijke zaak en per definitie onacceptabel: “Wat nu een grap lijkt, kan een ander levenslang schaden. In deze zaak zagen we regelmatig uitspraken voorbijkomen waarin iemand onterecht werd beschuldigd of beticht van een strafbaar feit. Daarnaast werden er serieuze bedreigingen geuit, tegen verschillende personen en hun omgeving. Ook dat is strafbaar. Soms ging het zo ver dat de bedreigingen en beledigingen ook in de echte wereld plaatsvonden. Intensief onderzoek heeft geleid tot het identificeren van deze verdachten.”

Niet onvindbaar

De digitalisering neemt toe, waardoor ook de politie merkt dat het plegen van strafbare feiten verschuift naar de online wereld. Ook online laat je sporen achter die voor rechercheurs van de politie te traceren zijn. Geen enkele misdaad loont en nergens ben je volledig onzichtbaar.

Ben jij slachtoffer geworden van online stalking, bedreiging, of een ander strafbaar feit? Doe melding of aangifte bij de politie. Dat kan via 0900-8844 of via de website.