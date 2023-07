Beroving door groep jongeren op Geulenstraat

Rond 21.00 uur liep de 14-jarige Purmerender over de Geulstraat toen hij werd aangesproken door jongeren afkomstig van een groep van tien tot twintig personen. Als snel volgde een klap op zijn achterhoofd en werd hij naar de grond gewerkt. Eigendommen werden van de jongen afgenomen en hij werd bespoten met rode verf.

Vervolgens rende de groep jongeren in de richting van het station. Twee jongens uit de groep vertrokken op een zwarte scooter vanaf de Geulenstraat wegreed in de richting van de Slenkstraat.

De politie doet onderzoek naar de beroving en komt graag in contact met getuigen van het incident. Heeft u iets gezien van de beroving en/of mishandeling? Laat het de politie weten via 0900-8844, anoniem via 0800-7000. Mocht u in het bezit zijn van beelden van het incident, dan kunnen ze via onderstaand tipformulier gedeeld worden.

2023154249