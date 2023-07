Getuigen gezocht straatroof station Zaandijk Zaanse Schans

Rond 20.40 uur werd een 18-jarige Zaandijker aangesproken en bedreigd in de trein. Hij stapte uit op station Zaandijk Zaanse Schans en liep een groep van ongeveer dertig personen tegemoet. Verschillende personen hebben de Zaandijker geschopt en geslagen. Ook zijn eigendommen van het slachtoffer afgenomen.

Kunt u meer vertellen over deze mishandeling en beroving? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer: 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

2023154244