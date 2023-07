Explosie en uitgebrande voertuig; Diemen

Rond 00.20 uur krijgen agenten de melding om te gaan naar de Piet Mondriaansingel. Aldaar zou een voertuig in brand staan. Ter plaatse zien de politiemedewerkers dat er twee voertuigen in brand staan. Medewerkers van de brandweer hebben de voertuigen geblust. Uit onderzoek blijkt dat één van de twee voertuigen bewust is aangestoken en dat de brand is overgeslagen naar het andere voertuig.

Enkele uren later rond 03.50 uur horen bewoners in de Gerrit Rietveldsingel een harde knal. Agenten snellen naar de locatie en treffen daar een pui en een ruit die door een explosie uit de woning is geblazen. Uit onderzoek blijkt dat voor de explosie twee personen in trainingsbroeken zijn gezien. Opvallend is dat één van hen een gele plastic tas ten tijde van het incident bij zich had.

Getuigenoproep

De recherche spreekt graag mensen die meer weten over deze zaken. Heeft u informatie of bijv. camerabeelden van een dashcam/RingMyDoorbell? Dan komt de recherche graag met u in contact. Dat kan via de onderstaande mogelijkheden. Beelden kunt u uploaden via het ondestaand tipformulier. Mocht u telefonisch contact op willen nemen met het onderzoeksteam vergeet u dan alstublieft niet om proces-verbaalnummer PL1300_2023162880 (voertuigbrand) en/of PL1300_2023162945 (explosie woning) door te geven aan de medewerker van het Regionaal Service Centrum (RSC).