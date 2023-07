Politie houdt twee verdachten voor gewapende overval supermarkt aan

Die dinsdag loopt een medewerker rond 06.00 uur in de richting van de hoofdingang en stuit hier op twee jonge mannen. Als dit duo het personeelslid in de smiezen krijgt, pakt één van hen hem vast en richt een vuurwapen op hem. De medewerker wordt door het tweetal gedwongen de supermarkt in te gaan. Als de drie arriveren in de kantine van de winkel, treffen zij daar nog drie supermarktmedewerkers. De twee mannen sommeren het personeel op de grond te gaan liggen. Eén van hen wordt vervolgens vastgepakt en moet mee naar de kluis. Al vrij snel constateren de overvallers dat geen van de aanwezigen de kluis kan openen. Nadat de twee de telefoon van één van de medewerkers afnemen, verlaten zij dan ook rennend het pand.

De medewerkers schakelen daarna direct de politie. De gealarmeerde agenten maken een zoekslag in de omgeving, maar treffen de overvallers niet meer aan. Maar wel wordt er iets anders gevonden wat de recherche uiteindelijk op het spoor zet van de aangehouden verdachten.