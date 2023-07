Schietincident Vikingpad: slachtoffer overleden, (specifieke) getuigen gezocht

Amsterdam - Bij een schietincident op het Vikingpad in Amsterdam-Noord dinsdagmiddag 18 juli is een dodelijk slachtoffer gevallen. De 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats liep in eerste instantie zwaar letsel op en overleed niet veel later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Direct na het incident hielden agenten twee verdachten aan, maar geen van beiden is vermoedelijk de schutter geweest. De recherche is daarom dringend op zoek naar mensen die meer informatie hebben over (de toedracht van) de zaak.