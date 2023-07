Wie weet meer over mishandeling Bernardus IJzerdraadsingel Schiedam

Het slachtoffer reed rond 23.00 uur met zijn longboard vanaf het Frans Rietveldpad de Bernardus IJzerdraadsingel op. Daar zag hij dat een man twee vrouwen lastigviel. Toen hij daar wat van zei, kwam de man schreeuwend op hem af en probeerde hem te slaan. Op het geschreeuw kwam een groep van ongeveer acht mannen af die het slachtoffer vervolgens mishandelden.

Diverse mensen waren getuige van de mishandeling. De politie komt graag met hen in contact. Ook camerabeelden van de mishandeling zijn welkom. Kunt u meer vertellen over deze mishandeling? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer: 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.