Schoten gehoord op Goeverneurlaan; getuigen gezocht

Rond 05.30 ontving de politie de melding dat er meerdere keren zou zijn geschoten op de Goeverneurlaan. Agenten gingen direct naar de locatie toe en troffen daar geen personen aan. Wel vonden zij op straat meerdere hulzen en constateerden zij ook een kogelinslag in een winkel. De politie doet uitgebreid onderzoek naar het schietincident.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die zondagochtend 2 juli rond 05.30 uur iets gezien of gehoord hebben op de Goeverneurlaan. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.