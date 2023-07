Dronken automobilist negeert stopteken en rijdt rakelings langs vol terras

Agenten zagen zondag 2 juli 2023 omstreeks 00.50 uur in Rijsbergen een Volkswagen over de middendrempel van een rotonde rijden. Het voertuig had schade op de achterbumper en reed erg langzaam. Ze reden achter de auto en gaven de bestuurder een stopteken waaraan niet werd voldaan. Ze zetten vervolgens om de aandacht van de chauffeur te trekken ook nog de blauwe zwaailamp aan.



Slingeren

Ze zagen dat de bestuurder al slingerend zijn weg vervolgde richting Zundert, waarbij hij op een haar na een bloembak raakte en rakelings langs een vol terras reed. Aan het eind van de Molenstraat in Zundert lukte het de dienders om hun voertuig voor de auto te krijgen waarna de bestuurder abrupt remde en tot stilstand kwam. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol te zijn. Hij werd aangehouden. Op het bureau gedroeg hij zich recalcitrant en noemde de agenten kankerlijers. Hij blies bij de eerste ademanalyse 685 ugl. Een tweede keer bleef het bij een poging. Zijn rijbewijs is ingevorderd.